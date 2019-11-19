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Настоящий коллапс: туман оставил самолеты на земле

Настоящий коллапс: туман оставил самолеты на земле
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

Утром во вторник, 19 ноября, в трех московских аэропортах было задержано 30 рейсов и отменено 15. Это произошло из-за сильного тумана.

На 07:51 во "Внуково" отложили вылет 12 рейсов, отменили 11. В "Домодедово" задержали 11 рейсов, отменили 4, в "Шереметьево" вылет 7 рейсов отложили, информирует сервис "Яндекс. Расписание".

В 09:08, по данным из аэропортов, во "Внуково" задержали 17 самолетов, отменили вылет 11. В "Домодедово" 11 рейсов задержано, 5 отменено, В "Шереметьево" задержано 4 рейса. 

Полина ДОРОЖКИНА

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