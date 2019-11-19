В цехе производили более тонны синтетических запрещенных веществ в месяц

В Серпуховском районе Московской области была ликвидирована крупнейшая в стране подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков.

"В течение месяца здесь могло производиться около 1,5 т синтетических наркотиков",

– рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что цеха находились в помещении бывшего фермерского хозяйства на территории около 4 га. Там же были расположены химические реакторы для смешивания ингредиентов, сообщает "Вечерняя Москва".

Деятельность группировки была четко организована – от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-магазин, передает URA.RU. На месте полиция задержала трех граждан Украины, а позже и предполагаемого организатора.