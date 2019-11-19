Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Подмосковье накрыли крупнейшую в России нарколабораторию

В цехе производили более тонны синтетических запрещенных веществ в месяц

В Серпуховском районе Московской области была ликвидирована крупнейшая в стране подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков.

"В течение месяца здесь могло производиться около 1,5 т синтетических наркотиков",

рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что цеха находились в помещении бывшего фермерского хозяйства на территории около 4 га. Там же были расположены химические реакторы для смешивания ингредиентов, сообщает "Вечерняя Москва".

Деятельность группировки была четко организована – от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-магазин, передает URA.RU. На месте полиция задержала трех граждан Украины, а позже и предполагаемого организатора. 

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей