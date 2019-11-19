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Маргарита Игнатова ушла из дома в воскресенье. С тех пор о ней ничего не известно. Мама журналистки сообщила полицейским, что при себе у Маргариты не было ни денег, ни телефона, ни документов. Как уточнил коллега девушки в беседе с РИА Новости, на связь она не выходила и на работе не появлялась.
Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения Игнатовой.
"Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просьба сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО 8-499-906-67-18, 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве", - говорится на сайте столичного главка СК РФ
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