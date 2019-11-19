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В четырех авариях на Ставрополье пострадали 9 человек

В четырех авариях на Ставрополье пострадали 9 человек
Фото: мвд.рф
Все ДТП случились в течение нескольких минут

Участниками четырех аварий были пять машин – грузовики, пассажирская "ГАЗель" и легковые автомобили. В результате аварий пострадали девять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Около 08:00 19 ноября на 16-м км автодороги "Подъезд к городу Черкесску" столкнулись "Лада Калина"и "Фольксваген Тигуан", ехавшие по одной полосе. Через несколько минут в остановившийся рядом "МАН" въехали пассажирская "ГАЗель" и "Фольксваген Поло". Затем "Лада" столкнулась еще и с "ВАЗ-2109", записано в соцсети ведомства.  

У пассажирки, находившейся на переднем сидении "ГАЗели", была травмирована рука. В момент ДТП женщина была пристегнута ремнем безопасности, "что спасло ее от тяжких последствий", отметили автоинспекторы. 

На месте аварий работают сотрудники Дорожно-патрульной службы. Устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников ДТП. передает "МИР24".

Полина ДОРОЖКИНА

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