Жуткое ЧП случилось в одном из российских городов

На стоянке у магазина в Пензе автомобиль упал в яму с кипятком. Два человека погибли, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром 19 ноября на улице Аустрина из-за прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. В образовавшуюся яму "попал автомобиль "Лада Ларгус", – сообщили ТАСС в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели достали тела погибших из машины, их личности и возраст устанавливаются. На месте ЧП проводится проверка, работает прокурор Октябрьского района Пензы, отметила его помощница в беседе с корреспондентом РИА "Новости". Там же находятся сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада "скорой помощи".

В Сеть попали жуткие снимки и видео. Водителя и пассажиров автомобиля, по предварительным данным, придавило машиной.

"Так и живем в Пензе, со всеми этими постоянными провалами асфальта и не знаешь, где тебя подстерегает твоя яма!", "Губернатор приехал?! Или он фонтаном озабочен?", – возмущаются местные жители.