Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Два человека сварились живьем: машина рухнула в яму с кипятком

Два человека сварились живьем: машина рухнула в яму с кипятком
Фото: www.globallookpress.com
Жуткое ЧП случилось в одном из российских городов

На стоянке у магазина в Пензе автомобиль упал в яму с кипятком. Два человека погибли, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром 19 ноября на улице Аустрина из-за прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт.  В образовавшуюся яму "попал автомобиль "Лада Ларгус", – сообщили ТАСС в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели достали тела погибших из машины, их личности и возраст устанавливаются. На месте ЧП проводится проверка, работает прокурор Октябрьского района Пензы, отметила его помощница в беседе с корреспондентом РИА "Новости". Там же находятся сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада "скорой помощи".

В Сеть попали жуткие снимки и видео. Водителя и пассажиров автомобиля, по предварительным данным, придавило машиной.

"Так и живем в Пензе, со всеми этими постоянными провалами асфальта и не знаешь, где тебя подстерегает твоя яма!", "Губернатор приехал?! Или он фонтаном озабочен?", – возмущаются местные жители.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей