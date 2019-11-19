Жители города услышали выстрелы в подъезде дома

В Москве в 3-ем Красносельском переулке произошла стрельба.

Причиной переполоха оказались совместные учения МВД и ФСБ, сообщает Telegram-канал "112".

Ранее очевидцы рассказали об услышанных выстрелах в подъезде одного из домов. По их словам, сотрудник полиции оказался ранен, передает РЕН ТВ. На самом деле никто не пострадал.