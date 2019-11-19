Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
В Москве в 3-ем Красносельском переулке произошла стрельба.
Причиной переполоха оказались совместные учения МВД и ФСБ, сообщает Telegram-канал "112".
Ранее очевидцы рассказали об услышанных выстрелах в подъезде одного из домов. По их словам, сотрудник полиции оказался ранен, передает РЕН ТВ. На самом деле никто не пострадал.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при