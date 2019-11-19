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Жительница Коми хитро обокрала пенсионерку

Россиянка пообещала соседке присмотреть за квартирой

Жительница Коми попросила соседку остаться за хозяйку, пока она побудет в больнице. Женщина же вынесла из дома знакомой все сбережения. Об этом сообщили пресс-службе регионального главка полиции.

Соседка обокрала пенсионерку на 140 тыс рублей, следователи возбудили против нее уголовное дело. Во время обыска квартиры подозреваемой, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 65 тыс рублей наличными. Как пишет агентство FlashNord, россиянка сообщила, что погасила долг с помощью остальной суммы. 

Полина ИВАНОВА

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