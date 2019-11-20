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Сына экс-президента Германии зарезали в больнице

На главврача напали во время лекции

Сын бывшего президента Германии Фриц фон Вайцзеккер скончался от полученных ножевых ранений. Вчера, 19 ноября, на него напали во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.

Один из присутствовавших на лекции, посвященной проблемам с печенью, по данным полиции, попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен. Его госпитализировали, сообщает RBB.

Предполагаемого преступника задержали на территории учреждения.

Фриц фон Вайцзеккер являлся главврачом Schlosspark-Klinik с 2005 года. Ему было 59 лет. Его отец Рихард фон Вайцзеккер занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год.

Карина СИРАЗОВА

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