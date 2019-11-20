Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
Сын бывшего президента Германии Фриц фон Вайцзеккер скончался от полученных ножевых ранений. Вчера, 19 ноября, на него напали во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.
Один из присутствовавших на лекции, посвященной проблемам с печенью, по данным полиции, попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен. Его госпитализировали, сообщает RBB.
Предполагаемого преступника задержали на территории учреждения.
Фриц фон Вайцзеккер являлся главврачом Schlosspark-Klinik с 2005 года. Ему было 59 лет. Его отец
Рихард фон Вайцзеккер занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при