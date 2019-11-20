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Пришлось штурмовать: следователь взял в заложницы беременную жену

Вооруженный мужчина сначала был несговорчив

В центре Ростова-на-Дону полиция и спецназ оцепили целый жилой квартал. Сотрудники ФСБ штурмуют квартиру, в которой следователь держит в заложницах свою жену.

Мужчина вооружен пистолетом, пишет телеграмм-канал Baza. Попытки договориться с ним результатов не дали, поэтому решили пойти на штурм.

Поступила информация, что женщина уже освобождена. Пострадавших нет, сообщает Mash.

Мужчина, удерживавший заложницу, задержан. Это сотрудник Следственного комитета, передает телеграмм-канал Mash. С ним работают оперативники. Он освободил женщину добровольно.

Позже стало известно, чтто 38-летний следователь собирался застрелить беременную жену, которая была на восьмом месяце беременности. Все началось с того, что супруга из-за болей в животе вызвала "скорую". Мужчина разнерничался и пригрозил убить ее.

Когда силовики пошли на штурм, у следователя прихватило сердце, и орн отпустил жену. Ее увезли в больницу, а благоверного задержали, отмечает Mash.

Полина ДОРОЖКИНА

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