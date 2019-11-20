Пожар был виден за два километра

В Московской области полностью уничтожена старая двухэтажная школа. Пожар случился в Белых Столбах городского округа Домодедово.

"Вспыхнула как спичка",

– цитирует очевидцев "Подмосковье сегодня". Из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространялся по всему зданию, пожар был виден за два километра.

Две пожарные машины прибыли быстро, однако огонь пришлось тушить около полутора часов. От здания практически ничего не осталось. По словам очевидцев, весь день около постройки горел мусор, вероятно, затем огонь перекинулся на нее.

Школа была старой и ждала сноса, ее построили еще в 1938 году. Девять лет назад заведение было решено закрыть – ремонту оно не подлежало.