Дебоширку, на которую заведено уголовное дело, отпустили домой

Участнице шоу "Пацанки" Анне Михеевой так и не удалось стать настоящей леди. Известная еще как рэперша Hofmannita девушка набросилась на стража правопорядка в аэропорту Пулково.

Полицейский пытался задержать дебоширку. Однако та активно начала оказывать сопротивление. Она пнула ногой сотрудника правоохранительных органов, в адрес которого также посыпалась отборная ругать. Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "112".

"Я не отдам вам руки", – кричала рэперша.

Как пишет телеканал "360", знаменитость находилась в нетрезвом состоянии. Впрочем, сама она не опровергла данную информацию. Она предъявила претензии своим подписчикам на предмет того, какое право они имеют распускать слухи о произошедшем.

"Никаких наркотиков, никакой проституции", – заверила Hofmannita поклонников, добавив, что она пробыла в неволе долго, но сейчас находится дома.

"Все ОК", – поведала девушка в Instagram.

Между тем теперь 24-летняя рэп-исполнительница будет наказана не только за мелкое хулиганство, но и за "применение насилия в отношении представителя власти". Уголовное дело возбудил Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.