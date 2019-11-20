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"Никакой проституции": подравшаяся с полицейским рэперша раскрыла подробности задержания

"Никакой проституции": подравшаяся с полицейским рэперша раскрыла подробности задержания
Анна Михеева. Фото: instagram.com/lhofmannita
Дебоширку, на которую заведено уголовное дело, отпустили домой

Участнице шоу "Пацанки" Анне Михеевой так и не удалось стать настоящей леди. Известная еще как рэперша Hofmannita девушка набросилась на стража правопорядка в аэропорту Пулково.

Полицейский пытался задержать дебоширку. Однако та активно начала оказывать сопротивление. Она пнула ногой сотрудника правоохранительных органов, в адрес которого также посыпалась отборная ругать. Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "112".

"Я не отдам вам руки", – кричала рэперша.

Как пишет телеканал "360", знаменитость находилась в нетрезвом состоянии. Впрочем, сама она не опровергла данную информацию. Она предъявила претензии своим подписчикам на предмет того, какое право они имеют распускать слухи о произошедшем.

"Никаких наркотиков, никакой проституции", – заверила Hofmannita поклонников, добавив, что она пробыла в неволе долго, но сейчас находится дома.

"Все ОК", – поведала девушка в Instagram.  

Между тем теперь 24-летняя рэп-исполнительница будет наказана не только за мелкое хулиганство, но и за "применение насилия в отношении представителя власти". Уголовное дело возбудил Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Ксения АНДРЕЕВА

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