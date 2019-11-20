Водитель угрожал пассажирам, что не выпустит их из машины

В Москве таксист решил нажиться на россиянке и ее супруге-французе. Автомобилист потребовал от пары 14 тыс рублей за поездку в три километра от Арбата до Скатертного переулка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пишет агентство "Москва", женщина протестовала, утверждая, что таксист требует слишком много денег для такой поездки. Супруги, как отмечает портал URA.RU, опаздывали в аэропорт, поэтому согласились расплатиться после угроз таксиста. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", полицейские проводят проверку этого инцидента.