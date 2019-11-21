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Пробки довели: москвич выстрелил в двух таксистов

Стрельба открылась прямо в центре столицы

Мужчина выстрелил из газового пистолета в таксиста. Происшествие случилось в автомобильной пробке около одной из гостиниц в центре Москвы.

Приезжий водитель такси сидел за рулем, когда к нему подошел неизвестный с требованием уехать. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор, тогда 33-летний мужчина стал угрожать ему ударом. Затем он достал газовый пистолет и несколько раз выстелил в водителя, сообщает РЕН ТВ. Второй таксист, увидев нападение, поспешил коллеге на помощь – мужчина выстрелил и в него, но промахнулся.

Стрелявшего москвича задержали и доставили в отделение полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Карина СИРАЗОВА

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