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Три колледжа заминировали в Москве

Более 800 человек эвакуировали

В Москве поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в трех учебных заведениях.

Проводится проверка в колледже полиции на ул. Фабрициауса, колледже полиции на ул. Маршала Тухачевского и Пожарно-спасательном колледже на Нагатинской набережной, сообщает Агентство "Москва". Эвакуированы 830 человек, передает "Царьград".

По данным правоохранительных органов, сообщение о минировании колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского оказалось ложным, пишет ТАСС. Здание проверили кинологи и не нашли никаких опасных предметов.

Карина СИРАЗОВА

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