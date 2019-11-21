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В Москве поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в трех учебных заведениях.
Проводится проверка в колледже полиции на ул. Фабрициауса, колледже полиции на ул. Маршала Тухачевского и Пожарно-спасательном колледже на Нагатинской набережной, сообщает Агентство "Москва". Эвакуированы 830 человек, передает "Царьград".
По данным правоохранительных органов, сообщение о минировании колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского оказалось ложным, пишет ТАСС. Здание проверили кинологи и не нашли никаких опасных предметов.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем