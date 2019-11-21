МЧС и Росморречфлот ждут призыва о помощи. Пока сигналов не поступало

Пламя от разбушевавшегося на судне пожара и столб густого дыма видны с Таманского полуострова. Именно его жители и сообщили о ЧП в районе Керченского пролива уточнив, что горящий корабль находится на стоянке.

Однако в Росморречфлоте данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ведомство уточняет известие о случившемся, уточнили в его пресс-службе РИА "Новости". Там лишь отметили, что пожар произошел за пределами территориальных вод.

"Где-то в Черном море. Выясняем обстоятельства", – пояснили агентству.

В аналогичной ситуации оказалось и МЧС Крым. Спасательное ведомство уведомлений о каком-либо происшествии не получало.