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Клубы дыма видно издалека: в Керченском проливе загорелось судно

Клубы дыма видно издалека: в Керченском проливе загорелось судно
Фото: most.life/multimedia
МЧС и Росморречфлот ждут призыва о помощи. Пока сигналов не поступало

Пламя от разбушевавшегося на судне пожара и столб густого дыма видны с Таманского полуострова. Именно его жители и сообщили о ЧП в районе Керченского пролива уточнив, что горящий корабль находится на стоянке.  

Однако в Росморречфлоте данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ведомство уточняет известие о случившемся, уточнили в его пресс-службе РИА "Новости". Там лишь отметили, что пожар произошел за пределами территориальных вод. 

"Где-то в Черном море. Выясняем обстоятельства", – пояснили агентству.

В аналогичной ситуации оказалось и МЧС Крым. Спасательное ведомство уведомлений о каком-либо происшествии не получало. 

Ксения АНДРЕЕВА

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