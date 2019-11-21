Мужчина заставил приятельницу заняться сексом - жуткие кадры шокировали публику

Произошедший в одном из селе Омской области еще летом инцидент всплыл только сейчас. Причем насильник сам себя выдал, вернее его дружок.

Полицейские обратили внимание на порноролик, гуляющий по интернет-просторам. На нем зафиксирован секс, к которому участницу видео принудили.

Оказалось, что летним деньком компания из 40-летней женщины и двух мужчин примерно того же возраста уединилась для распития горячительных напитков. Как известно, алкоголь располагает к общению, а в некоторых случаях объединяет.

Недолго думая, один из приятелей предложил единственной даме заняться сексом. Но та не согласилась. Оскорбившись отказом, мужчина взял ее силой.

Третий оказался вовсе не лишним. Он снял интимное действо на видео, а потом выложил в Сеть. Ролик разошелся по селу.

Так, режиссер деревенской клубнички подставил товарища, против которого теперь возбуждено уголовное дело. Хотя потерпевшая в полицию и не обращалась.

Как передает Om1.ru, 39-летний подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. До этого мужчина был судим 8 раз.











