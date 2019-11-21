Медики не обнаружили у ветерана пульс

Необычная история произошла в Пересвете: мужчина пришел к пожилой матери домой, которая лежала без признаков жизни. Россиянин не смог привести родительницу в чувства, поэтому ей вызвали "скорую помощь". Фельдшеры диагностировали смерть ветерана.

Врачи дали родным женщины соответствующий документ, вызвали участкового и уехали, пишет интернет-портал "Подмосковье Сегодня". Расстроенные родственники заметили, что у пенсионерки двигаются глаза под веками, а после они нащупали пульс. Медики полагают, что россиянка впала в коматозное состояние, которое можно спутать со смертью. Вновь вызванная "скорая помощь" забрала заключение о смерти и увезла ветерана в больницу.