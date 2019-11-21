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Россиянку обворовали на полмиллиона во время объятий

Женщина направлялась в банк

Жительница Домодедово собиралась на такси отвезти в банк 500 тыс рублей. Пока женщина ждала машину, около нее остановился другой автомобиль, водитель которой спросил у нее дорогу.

После того, как пострадавшая объяснила путь, пассажир вышел из машины, обнял ее в знак благодарности и вернулся обратно в авто. В этот момент мужчина вытащил из кармана россиянки пачку денег. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", полицейские ищут подозреваемых, но дело продвигает медленно из-за того, что номера на машине были забрызганы грязью. 

Полина ИВАНОВА

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