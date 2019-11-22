Подозреваемый выбрасывал тело убитой по частям

Мужчина убил и затем расчленил свою знакомую в поселке Бачатский Кемеровской области. Полиция задержала его, когда подозреваемый выбрасывал части тела в мусорный контейнер.

Погибшей оказалась 43-летняя местная жительница, работавшая уборщицей в школе. По данным следствия, женщина со знакомым несколько дней распивала алкоголь, а затем между ними произошел конфликт – подозреваемый ударил ее по голове, вследствие чего женщина скончалась. После этого мужчина попытался избавиться от тела, и, "чтобы сделать это незаметно, отчленил некоторые части", сообщает сайт Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Жители дома, где произошло убийство, обнаружили в мусорном контейнере части тела убитой, передает "Московский комсомолец", и вызвали местного участкового.

"Он [участковый] заметил пьяного мужчину, который нес к контейнеру сверток, полицейский остановил его и обнаружил в свертке еще одну часть тела",

– цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области. Подозреваемого задержали, останки погибшей также обнаружили в его квартире.

Мужчина отказывается сотрудничать со следствием, в момент задержания он был очень пьян. Личность подозреваемого и то, в каких отношениях он состоял с погибшей, пока выясняется.