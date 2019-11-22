Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянина арестовали в Таиланде

Россиянина арестовали в Таиланде
Фото: https://twitter.com/PattayaOne
Мужчина четыре года жил и работал в далекой стране

В Паттайе полиция задержала россиянина. Тренер по боксу незаконно прибыл в Таиланд. Кроме того, на родине его разыскивали по обвинению в ограблении.

"Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе", - пишет интернет-портал PattayaOne.

В полиции узнали, что в одном из боксерских залов курортного города незаконно работает иностранец. Сотрудник побывал на занятиях где якобы преподавал россиянин, и позже мужчину задержали. Он отрицает все выдвинутые обвинения. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин подцепил Зеленского на крючок в вопросе Донбасса

Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей