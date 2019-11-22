Мужчина четыре года жил и работал в далекой стране

В Паттайе полиция задержала россиянина. Тренер по боксу незаконно прибыл в Таиланд. Кроме того, на родине его разыскивали по обвинению в ограблении.

"Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе", - пишет интернет-портал PattayaOne.

В полиции узнали, что в одном из боксерских залов курортного города незаконно работает иностранец. Сотрудник побывал на занятиях где якобы преподавал россиянин, и позже мужчину задержали. Он отрицает все выдвинутые обвинения.