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В Паттайе полиция задержала россиянина. Тренер по боксу незаконно прибыл в Таиланд. Кроме того, на родине его разыскивали по обвинению в ограблении.
"Российского тренера по боксу арестовали за четырехлетнюю просрочку в Паттайе", - пишет интернет-портал PattayaOne.
В полиции узнали, что в одном из боксерских залов курортного города незаконно работает иностранец. Сотрудник побывал на занятиях где якобы преподавал россиянин, и позже мужчину задержали. Он отрицает все выдвинутые обвинения.
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