Во Внуково экстренно сел самолет

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При посадке в аэропорту Внуково самолет Boeing 737 авиакомпании Utair повредил шасси. Лайнер следовал из Махачкалы.
"Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производиться высадка пассажиров",
– сообщает ТАСС. Всего на борту находился 171 пассажир, никто не пострадал, передает "360".
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