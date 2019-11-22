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Во Внуково экстренно сел самолет

На борту находился 171 пассажир

При посадке в аэропорту Внуково самолет Boeing 737 авиакомпании Utair повредил шасси. Лайнер следовал из Махачкалы.

"Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производиться высадка пассажиров",

сообщает ТАСС. Всего на борту находился 171 пассажир, никто не пострадал, передает "360".

Карина СИРАЗОВА

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