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В московский университет ворвался мужчина с ножом

Неизвестному удалось попасть в лекционный зал

В одном из ВУЗов столицы полиция задержала странного посетителя – молодой человек сидел вместе с другими студентами журфака на лекции, но преподаватель заподозрил что-то неладное. Гостя из аудитории выпроводила охрану, во время обыска него нашли нож и несколько часов на руках, – сообщает Mash.

Странный посетитель объяснил, что пришел в университет, чтобы учиться, при этом студенческого у него с собой не было. Как молодой человек попал внутрь – непонятно. 

Дарья ПЕТРОВА

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