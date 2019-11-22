Тело нашли родственники спустя несколько дней

В селе Отрадное Курганской области пенсионер убил свою 80-летнюю жену и затем спрятал труп в кладовке. Об этом сообщили следователи.

"Подозреваемый жестоко избил свою супругу",

– сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Курганской области. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Тело убитой пенсионер спрятал в кладовке своего дома, а спустя некоторое время его обнаружили родственники, передает URA.RU.

Преступление было совершено в ночь на 18 ноября. Другие обстоятельства происшествия выясняются.