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В селе Отрадное Курганской области пенсионер убил свою 80-летнюю жену и затем спрятал труп в кладовке. Об этом сообщили следователи.
"Подозреваемый жестоко избил свою супругу",
– сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Курганской области. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Тело убитой пенсионер спрятал в кладовке своего дома, а спустя некоторое время его обнаружили родственники, передает URA.RU.
Преступление было совершено в ночь на 18 ноября. Другие обстоятельства происшествия выясняются.
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