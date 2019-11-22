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В Подмосковье таинственно скончался шестилетний мальчик

Малыш умер во сне

Следователи в Люберцах разбираются в странных обстоятельствах ухода из жизни маленького мальчика. Перед смертью он жаловался на слабость, боль в животе и температуру. А утром ребенка нашли мертвым в частном доме.

Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", мать дала мальчику жаропонижающие таблетки перед сном, не вызвав врача. Точная причина смерти сына россиянки станет известна после экспертизы. 

Полина ИВАНОВА

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