Малыш умер во сне

Следователи в Люберцах разбираются в странных обстоятельствах ухода из жизни маленького мальчика. Перед смертью он жаловался на слабость, боль в животе и температуру. А утром ребенка нашли мертвым в частном доме.

Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", мать дала мальчику жаропонижающие таблетки перед сном, не вызвав врача. Точная причина смерти сына россиянки станет известна после экспертизы.