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Бывшую историка Соколова вызвали в Петербург на следственные мероприятия

Бывшую историка Соколова вызвали в Петербург на следственные мероприятия
Олег Соколов. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Следователи допросили женщину и задали вопросы о подозреваемом

Бывшую обвиняемого в чудовищном убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова вызвали в Санкт-Петербург для участия в оперативно-следственных действиях по уголовному делу. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в следственных органах. 

Как выяснилось, девушка проживает за рубежом. 

Собеседник агентства уточнил,что она закончила Петербургский университет несколько лет назад и состояла в длительных отношениях с Соколовым. Следователи допросили ее и задали вопросы, касающиеся характеристики обвиняемого.  

Сергей САЗОНОВ

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