Следователи допросили женщину и задали вопросы о подозреваемом

Бывшую обвиняемого в чудовищном убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова вызвали в Санкт-Петербург для участия в оперативно-следственных действиях по уголовному делу. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в следственных органах.

Как выяснилось, девушка проживает за рубежом.

Собеседник агентства уточнил,что она закончила Петербургский университет несколько лет назад и состояла в длительных отношениях с Соколовым. Следователи допросили ее и задали вопросы, касающиеся характеристики обвиняемого.