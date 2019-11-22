Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
393 новости
Бывшую обвиняемого в чудовищном убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова вызвали в Санкт-Петербург для участия в оперативно-следственных действиях по уголовному делу. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в следственных органах.
Как выяснилось, девушка проживает за рубежом.
Собеседник агентства уточнил,что она закончила Петербургский университет несколько лет назад и состояла в длительных отношениях с Соколовым. Следователи допросили ее и задали вопросы, касающиеся характеристики обвиняемого.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем