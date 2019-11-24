Летчику стало плохо на борту

Самолет "Аэрофлота", летевший рейсом Москва-Анапа, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Второй пилот почувствовал сильное недомогание, из-за чего командир экипажа решил сесть в ближайшем аэропорту.

Бортпроводники безуспешно пытались спасти пилота, прибывшие к лайнеру медики также не смогли его реанимировать. Как пишет ТАСС, предварительная причина смерти россиянина – сердечный приступ.

По информации телеграм-канала Life Shot, у члена экипажа оторвался тромб.