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Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пилота

Летчику стало плохо на борту

Самолет "Аэрофлота", летевший рейсом Москва-Анапа, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Второй пилот почувствовал сильное недомогание, из-за чего командир экипажа решил сесть в ближайшем аэропорту.

Бортпроводники безуспешно пытались спасти пилота, прибывшие к лайнеру медики также не смогли его реанимировать. Как пишет ТАСС, предварительная причина смерти россиянина – сердечный приступ.

По информации телеграм-канала Life Shot, у члена экипажа оторвался тромб.

Полина ИВАНОВА

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