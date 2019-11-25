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В одном из городских районов дворники устроили массовую драку. Пострадавших нет, рассказали в московском главке МВД.
Полицейским, которые прибыли на место ЧП, удалось задержать 15 участников потасовки, их доставили "для дальнейшего разбирательства", передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.
Нарушители порядка - приезжие из Киргизии и Узбекистана, работники ГБУ "Жилищник", отметил источник в правоохранительных органах. На задержанных составлены административные протоколы – за мелкое хулиганство, отмечает RT.
В полицию на шумных дворников пожаловались местные жители. По их словам, те якобы били по машинам.
Дворники подрались после игры в футбол. Матч закончился нарушением, что возмутило одну из команд. "Игроки" договорились разобраться позже и вечером встретились с лопатами и ломами, напоминает РЕН ТВ.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем