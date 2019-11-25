Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области

Многие находятся в тяжелом состоянии

В Нижегородской области около 30 детей отравились газом в школе. 10 из них находятся в состоянии средней тяжести.

"В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей",

– сообщают РИА Новости. По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы.