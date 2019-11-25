Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области

Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Многие находятся в тяжелом состоянии

В Нижегородской области около 30 детей отравились газом в школе. 10 из них находятся в состоянии средней тяжести.

"В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей",

сообщают РИА Новости. По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Страна 404: со времён СССР ничего не ремонтировалось! Но, зато, эта мразь лезет в чужие дела и обсуждает радостно ЧУЖИЕ проблемы...
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей