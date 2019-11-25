Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области

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В Нижегородской области около 30 детей отравились газом в школе. 10 из них находятся в состоянии средней тяжести.
"В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей",
– сообщают РИА Новости. По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем