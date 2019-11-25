Вода ушла от российских берегов

Из-за ветра и шторма в Краснодарском крае на Азовском море произошел сильнейший отлив – на 100 метров. На Украине были затоплены несколько населенных пунктов.

Под водой оказался город Азов в Розовском районе и почти 40 баз отдыха в одном из курортных поселков Запорожской области. В некоторых местах уровень воды составил 80 метров. На базах отдыха на Федотовой косе в Кирилловке, по данным пресс-службы ДСНС области, она поднялась на высоту от 0,5 до 1 метра.

"Вода отошла примерно метров на 100, но все происходит нормально, штатно", – рассказали ТАСС источник. По его словам, "отливы – ежегодное явление, но так сильно вода не уходила давно".

Это случилось впервые за 20 лет. Угрозы резкого возвращения воды нет. Никакого ущерба российской экономике произошедшее не нанесло, отмечает "Царьград".

То, что море отхлынуло от берега на сотню метров, жители прибрежных населенных пунктов на Кубани заметили 23 и 24 ноября. В МЧС до этого предупреждали об усилении скорости ветра до 20 м/секунду, напоминает "МИР24".

Сильный отлив в Азовском море - явление стандартное, пояснил РИА "Новости" один из экологов "Гражданская инициатива против экопреступности". По его словам, "в этом нет ничего аномального". Произошедшее связано "с метеорологической ситуацией: сухая осень и преобладает северо-восточный ветер, который сгоняет воду", цитирует телеканал "360".