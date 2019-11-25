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Жителя Коми наказали за расчленение односельчанки

Россиянин спрятал останки в выгребной яме

Суд Усть-Цилемского района Коми приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за убийство женщины. Обвиненный и жертва поссорились во время застолья, в результате чего он ударил ее колуном по голове.

Как рассказали агентству FlashNord в пресс-службе прокуратуры республики, мужчина расчленил убитую и попросил своего дядю помочь спрятать останки. Около месяца россиянку считали пропавшей без вести, но вскоре нашли тело в выгребной яме уличного туалета одного из домов села Усть-Цильма.

После преступления родственники уничтожили все следы и продолжили застолье вдвоем, а затем ограбили магазин. Обвиненный проведет в заключении 12 лет и 2 месяца с ограничением свободы на полтора года, а его дяде назначили 10 месяцев исправительных работ. 

Полина ИВАНОВА

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