Россиянин спрятал останки в выгребной яме

Суд Усть-Цилемского района Коми приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за убийство женщины. Обвиненный и жертва поссорились во время застолья, в результате чего он ударил ее колуном по голове.

Как рассказали агентству FlashNord в пресс-службе прокуратуры республики, мужчина расчленил убитую и попросил своего дядю помочь спрятать останки. Около месяца россиянку считали пропавшей без вести, но вскоре нашли тело в выгребной яме уличного туалета одного из домов села Усть-Цильма.

После преступления родственники уничтожили все следы и продолжили застолье вдвоем, а затем ограбили магазин. Обвиненный проведет в заключении 12 лет и 2 месяца с ограничением свободы на полтора года, а его дяде назначили 10 месяцев исправительных работ.