Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Травили и унижали": следователь в Сочи умерла после изнасилования коллегой

"Травили и унижали": следователь в Сочи умерла после изнасилования опером
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Над молодой сотрудницей издевались на работе

Постоянный прессинг со стороны начальства мог стать причиной смерти следователя из Сочи. Молодая девушка свела счеты с жизнью. 

По словам интернет-пользовательницы, которая представилась сестрой умершей, начальство и коллеги унижали начинающую сотрудницу, а в начале октября она стала жертвой надругательства. Но наказывать обидчика не стала.

"Ее экстренно госпитализировали с кровотечением. Изнасиловал опер. С этого момента она считала себя позором семьи, а не жертвой урода. Заявление не писала, т.к боялась испортить себе жизнь и не хотела чтоб кто-то узнал об этой истории",

пояснила родственница в развернувшейся дискуссии под сообщением о смерти в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора сохранены). 

Она отметила, что после инцидента начальство обещало перевести следователя в другой город, а насильника в погонах уволить. Однако он до сих пор продолжает там работать. 

Известно, что коллектив не принял новую сотрудницу. Ее "травили и унижали", а начальство всячески издевалось, называя "тупой".

Эпизод с изнасилование проверят в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передают РИА "Новости". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей