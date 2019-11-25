Над молодой сотрудницей издевались на работе

Постоянный прессинг со стороны начальства мог стать причиной смерти следователя из Сочи. Молодая девушка свела счеты с жизнью.

По словам интернет-пользовательницы, которая представилась сестрой умершей, начальство и коллеги унижали начинающую сотрудницу, а в начале октября она стала жертвой надругательства. Но наказывать обидчика не стала.

"Ее экстренно госпитализировали с кровотечением. Изнасиловал опер. С этого момента она считала себя позором семьи, а не жертвой урода. Заявление не писала, т.к боялась испортить себе жизнь и не хотела чтоб кто-то узнал об этой истории",

– пояснила родственница в развернувшейся дискуссии под сообщением о смерти в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она отметила, что после инцидента начальство обещало перевести следователя в другой город, а насильника в погонах уволить. Однако он до сих пор продолжает там работать.

Известно, что коллектив не принял новую сотрудницу. Ее "травили и унижали", а начальство всячески издевалось, называя "тупой".

Эпизод с изнасилование проверят в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передают РИА "Новости".