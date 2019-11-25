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Беременная женщина избила ветерана ради денег

Пенсионерке пришлось отдать все свои сбережения

Две женщины, одна из которых была беременна, пытали 94-летнею ветерана ВОВ. Нападавшие угрожали старушке ножом и били, чтобы узнать, где у нее хранятся деньги.

Девушки постучались к бабушке в квартиру, попросив попить воды, а затем предложили поменять старые деньги на новые, но она отказалась. Затем гостьи напали на россиянку.

Пенсионерке пришлось отдать мучительницам 30 тыс рублей – все, что у нее было, пишет телеграм-канал "Лампа". По информации портала URA.RU, ветеран смогла освободиться из веревок после того, как женщины ушли, и позвонить в полицию. В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что проводят проверку по этому инциденту. 

Полина ИВАНОВА

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