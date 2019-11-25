Новорожденного ребенка бросили на улице в мороз

В раменском поселке Дружба на улице Первомайская в кустах обнаружен плачущий младенец, завернутый в плед. О происшествии в полицию сообщила неравнодушная местная жительница, сообщили в областном ГСУ СКР.

Отмечается, что девочка славянской внешности и над вид ей 1-1,5 месяца. По информации издания "Подмосковье сегодня", после предварительного осмотра у ребенка не обнаружено телесных повреждений. Сейчас младенец доставлен в городскую больницу.

Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств ЧП и поиском матери ребенка.