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В Подмосковье нашли младенца в кустах

Новорожденного ребенка бросили на улице в мороз

В раменском поселке Дружба на улице Первомайская в кустах обнаружен плачущий младенец, завернутый в плед. О происшествии в полицию сообщила неравнодушная местная жительница, сообщили в областном ГСУ СКР.

Отмечается, что девочка славянской внешности и над вид ей 1-1,5 месяца. По информации издания "Подмосковье сегодня", после предварительного осмотра у ребенка не обнаружено телесных повреждений. Сейчас младенец доставлен в городскую больницу.

Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств ЧП и поиском матери ребенка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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