Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пенсионерку-миллионершу обокрали в Москве

Пенсионерку-миллионершу обокрали в Москве
Фото: pixabay.com
Злоумышленница представилась сотрудником соцобеспечения

Неизвестная украла у 87-летней женщины более одного миллиона рублей в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Злоумышленница позвонила жительнице Москвы и представилась начальником отдела социального обеспечения. Затем "под предлогом замены денег" она проникла в квартиру потерпевшей на Шмитовском проезде. "Тайно похитила из указанной квартиры денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей, после чего с похищенным имуществом скрылась", – цитируют РИА Новости ГУ МВД России по Москве.

Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей