Злоумышленница представилась сотрудником соцобеспечения

Неизвестная украла у 87-летней женщины более одного миллиона рублей в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Злоумышленница позвонила жительнице Москвы и представилась начальником отдела социального обеспечения. Затем "под предлогом замены денег" она проникла в квартиру потерпевшей на Шмитовском проезде. "Тайно похитила из указанной квартиры денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей, после чего с похищенным имуществом скрылась", – цитируют РИА Новости ГУ МВД России по Москве.

Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.