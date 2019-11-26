Осужденный закопал тело девочки в лесу

Бывшего сотрудника Росгвардии приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Убийство произошло в сентябре 2018 года в Кемеровской области. По данным следствия, 23-летний осужденный присматривал за двухлетней дочерью его знакомой. Когда он кормил девочку, она опрокинула на себя тарелку и не хотела умываться – капризничала и отворачивалась. Тогда мужчина направил струю воды девочке в лицо.

Матери дочери он рассказал о случайной смерти ребенка, "а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, и предложил захоронить ее", сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Кемеровской области. На следующий день они закопали тело в лесу.

Жителя Кемерова задержали несколько месяцев спустя. После того, как он признался в убийстве, его уволили из Росгвардии. Экспертиза подтвердила его вменяемость в момент совершения преступления. На мать девочки собраны материалы о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и переданы в полицию.