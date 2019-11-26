Осужденный не смог смириться с уходом супруги

Томский суд приговорил мужчину, убившего жену и ее нового возлюбленного, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла летом 2018 года. Житель Томска не смог смириться с тем, что его жена подала на развод и ушла из дома к другому мужчине. В надежде помириться с супругой, подсудимый подошел к дому, где она стала проживать, и увидел ее через окно с новым избранником.

"Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия",

– сообщили РИА Новостям в надзорном ведомстве, уточнив, что убивать супругу 58-летний мужчина не планировал и выстрелил по неосторожности. В суде он настаивал на том, что действовал под влиянием длительной психотравмирующей ситуации и аморального поведения супруги.