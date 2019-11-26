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В Ростове-на-Дону экстренно сел лайнер, летевший рейсом "Ереван-Москва". Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Как пишут РИА Новости, "Боинг 737-500" приземлился на запасном аэродроме. Телеканал "МИР24" уточняет, что самолет принадлежит авиакомпании "Армения". Точная причина экстренной посадки неизвестна.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем