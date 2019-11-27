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"Лишилась рук": стали известны подробности страшного ДТП в Доминикане

"Лишилась рук": стали известны подробности страшного ДТП в Доминикане
Фото: www.globallookpress.com
Погибших нет, а пострадавшие находятся под наблюдением врачей

Более двух десятков пострадавших россиян, в том числе, двое детей, получают медицинскую помощь в больницах Доминиканы. 

Одна туристка лишилась рук, рассказал РИА Новости глава отделения посольства РФ в Пунта-Кана Михаил Евдокимов. В то же время в компании Anex Tour, клиентами которой являются пострадавшие путешественники, эту информацию не подтвердили.

"На данный момент в госпиталях находятся 27 человек, они в сознании, ситуация находится под контролем", –

сообщила ТАСС представитель компании Валерия Ферафонтова.

Она добавила, что никто из пострадавших не находится в критическом состоянии. Российские туристы, ехавшие в аэропорт, попали в аварию 26 ноября недалеко от города Игуэй. Автобус с 39 россиянами столкнулся с грузовиком и перевернулся. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра и перестроения грузового автомобиля.

В Ростуризме подтвердили, что в аварии никто не погиб, и все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. 

Валентина МАЙОРОВА

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