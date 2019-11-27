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В аэропорту "Шереметьево" аварийно приземлился бизнес-джет Gulfstream, у которого не сработала передняя стойка шасси. Об этом рассказал источник журналистам.
Как сообщил собеседник портала Life, самолет может принадлежать генеральному директору "Сургутнефтегаза" Владимиру Богданову. Впрочем, как отмечает порта URA.RU, официального подтверждения этой информации нет. Также неизвестно, кто находился на борту.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем