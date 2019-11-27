Еще один ребенок и мать малышей находятся в реанимации

В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом. Местная жительница вызвала "скорую помощь" из-за того, что состояние трех ее детей резко ухудшилось.

Десятимесячный ребенок скончался до того, как приехали врачи, а его восьмилетняя сестра ушла из жизни в больнице, отмечает издание "СвободнаяПресса".

Как сообщается на сайте регионального СК РФ, ведомство взяло под контроль эту трагедию. Мать попала в терапевтическое отделение, а третий ее ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи полагают, как рассказывает издание "Царьград", что семья отравилась веществом неясной этиологии. При этом специалисты не обнаружили утечек бытового газа или источника угарного газа в доме пострадавшей семьи, пишет "Интерфакс". Вентиляция и вытяжка работают нормально. Как передает телеканал "Крым24" слова соседей, семья живет на втором этаже, а под ними находится склад, где могли травить крыс или тараканов.

Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности, уточняет телеканал "360".