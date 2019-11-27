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На Урале встала федеральная трасса из-за страшного ДТП

Два человека погибли в аварии

В Челябинской области на трассе М-5 две фуры столкнулись, а после в них влетел грузовик и Газель. В результате ДТП три человека пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе АО "УралАвтодор". 

По предварительным данным, у одной из фур отказали тормоза. Как передает портал URA.RU, машины повредили барьерное ограждение, шесть дорожных знаков. На участке дороги, где случилась авария, ввели реверсивное движение. 

Полина ИВАНОВА

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