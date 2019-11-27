Два человека погибли в аварии

В Челябинской области на трассе М-5 две фуры столкнулись, а после в них влетел грузовик и Газель. В результате ДТП три человека пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе АО "УралАвтодор".

По предварительным данным, у одной из фур отказали тормоза. Как передает портал URA.RU, машины повредили барьерное ограждение, шесть дорожных знаков. На участке дороги, где случилась авария, ввели реверсивное движение.