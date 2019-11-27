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Житель Домодедово жестоко зарезал бывшую жену

Мужчина подкараулил экс-супругу

В подмосковном Домодедово уроженец Армении подловил свою бывшую жену у подъезда и нанес ей несколько ножевых ранений. Прохожий услышал крик женщины и вызвал полицию и "скорую помощь", но спасти жертву не смогли. Об этом сообщил источник.

Как пишет издание "Московский комсомолец", очевидец видел убегавшего с места преступления мужчину. По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов быстро выяснили, кем был нападавший.

Экс-супруги переехали в Тульскую область из Армении. В России пара развелась, но мужчина угрожал бывшей жене и требовал вернуться к нему. Женщина с ребенком жила у сестры. 

Полина ИВАНОВА

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