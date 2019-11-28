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Отцу-убийце вынесли жесткий приговор

Житель Тольятти забил насмерть годовалую дочку

Суд приговорил мужчину к 20 годам заключения в колониии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области.

Житель Тольятти признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство малолетнего"), ч. 2 ст. 117 УК ("Истязание несовершеннолетнего") и ст. 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию"), – записано на сайте ведомства.

В конце октября прошлого года пьяный отец набросился на дочку и стал жестоко избивать ее. Малышку привезли в больницу с множественными травмами, но спасти ее не удалось - она умерла на следующий после избиения день.


Полина ДОРОЖКИНА

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