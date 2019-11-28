После страшного ритуала убитого закопали в лесу

В Екатеринбурге нашли изуродованное тело девятилетнего мальчика на территории лесопарка. Предположительно, убийство произошло на религиозной почве, сообщают правоохранительные органы.

Ребенка били плетками, чтобы "изгнать бесов", а затем засунули в рот кляп. При обыске квартиры, где жил мальчик с родителями, была найдена Библия.

"Самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий в расправе предположительно участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой – мальчика убила родная мать",

– рассказал представитель силовых структур "Комсомольской правде". Известно, что мать погибшего уехала на родину в Беларусь и ранее проходила лечение в психиатрической больнице. Своей сестре она рассказала, что мальчик закопан около озера в Екатеринбурге, передает "360". Отца ребенка задержали.

Официальной информации о происшествии пока нет.