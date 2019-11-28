Девочка остро нуждалась в пересадке почки

В Москве скончалась годовалая малышка, по предварительной причине от пневмонии. Ей требовалась новая почка, однако из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко из медицинского центра лечение девочки поменяли.

По словам Каабака, кроху, которой диагностировали врожденный нефротический синдром, выписали из больницы вместо того, чтобы поставить на ежедневный гемодиализ. Девочка умерла за день до того, как ее можно было оперировать. Ребенку сделали последние вакцины 28 октября, по протоколу, как рассказал Каабак на пресс-конференции, сообщил телеграм-канал RT, пересаживать почку можно было только через месяц, но она умерла 27 ноября.

Отстраненные от работы в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) специалисты успешно пересаживали органы детям до 10 кг. Стоявшая в очереди девочка весила чуть более 7 кг. Годовалую пациентку должны были прооперировать до конца года, пишет "Коммерсантъ".

Однако в октябре Кабака уволили. Маленькую пациентку отправили домой, рассказал врач-трансплантолог Надежда Бабенко.

"Фактически в трансплантации ей было отказано", – пояснила врач в беседе с НСН.



Инцидент вызвал общественный резонанс. В результате историей заинтересовался Минздрав, и глава ведомства Вероника Скворцова поручила вернуть трансплантолога с коллегой на место. Теперь Каабак займет должность главы отдела трансплантологии, а Бабенко станет его замом.

Как отмечает "ФедералПресс", Кабак лишился работы из-за применения неодобренных Минздравом схем и иммуносупрессии у детей. Его увольнение, полагает трансплантолог, повлияло на смерть ребенка, передает "URA.RU".

После произошедшего СК по Волгоградской области начал доследственную проверку, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.