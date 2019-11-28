Родственники жаловались на россиянина полицейским 20 раз за 4 месяца

Житель Нижнего Новгорода устроил массовое ДТП во дворе своего дома – он протаранил на своем внедорожнике 12 машин. Мужчину увезли в психиатрическую больницу. Об этом стало известно журналистам.

Местные жители давно устали от выходок бизнесмена: до аварии он испортил подъезд. Как рассказали в местном отделении МВД, сотрудники правоохранительных органов проверяют заявление по факту повреждения чужого имущества.

После аварии стало известно о том, что мужчина издевался над супругой. Как рассказала дочь нарушителя спокойствия, ему могли померещиться родственники в одной из машин, что случалось уже не раз. Ведь семья сбежала от мужчины четыре месяца назад.

"Сказал, что там внутри сидит моя мама с моим братом, и начал бомбить эту машину", - передает слова дочери бизнесмена телеканал РЕН ТВ.

В квартире мужчины – настоящий погром. Все шесть комнат похожи на камеру пыток – везде разбросаны ножи, цепи, плоскогубцы и другие инструменты. Девушка забрала мать к себе после того, как ее отец превратился в надзирателя и начал бить жену, сообщил "Пятый канал".

"Когда я ее забирала, то на ней находился ошейник. Она потом отодвинула водолазку, показала, что на ней находится ошейник, чтобы она знала, что она находится на привязи", – рассказала дочь бизнесмена.