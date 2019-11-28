Женщина заказала киллеру брата ее супруга

Жительница Ухты республики Коми хотела, чтобы брат ее мужа разделил квартиры между родственниками, которые достались ему в наследство. Мужчина упорно не соглашался, а женщина решила сделать по-своему. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как выяснило следствие, сначала пенсионерка угрожала родственнику и даже подстроила избиение, а после решила нанять киллера, пообещав ему одну из квартир. Мужчина позвал с собой на дело сообщника. Приятель киллера отвлек жертву, попросив прикурить, в это время мужчина, нанятый пенсионеркой, дважды ударил ее родственника арматурой по голове.

Мужчина скончался в больнице, но перед смертью успел описать нападавших. Теперь вся троица предстанет перед судом, отмечает агентство FlashNord.