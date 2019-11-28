Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пенсионерку поймали за убийство родственника из-за наследства

Женщина заказала киллеру брата ее супруга

Жительница Ухты республики Коми хотела, чтобы брат ее мужа разделил квартиры между родственниками, которые достались ему в наследство. Мужчина упорно не соглашался, а женщина решила сделать по-своему. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как выяснило следствие, сначала пенсионерка угрожала родственнику и даже подстроила избиение, а после решила нанять киллера, пообещав ему одну из квартир. Мужчина позвал с собой на дело сообщника. Приятель киллера отвлек жертву, попросив прикурить, в это время мужчина, нанятый пенсионеркой, дважды ударил ее родственника арматурой по голове.  

Мужчина скончался в больнице, но перед смертью успел описать нападавших. Теперь вся троица предстанет перед судом, отмечает агентство FlashNord.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей