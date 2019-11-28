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В Пятигорске взлетела на воздух пивоварня

Погиб бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян

В Пятигорске произошел хлопок газа в пивоварне. Об этом рассказали в пресс-службе СКР Ставропольского края. В результате инцидента два человека скончались, один из которых до 2016-го был начальником полиции в Ереване.

Вторым погибшим оказался директор предприятия, пишет издание "СвободнаяПресса". По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. У пивоварни не было разрешения на подключение к газовым сетям, отмечает "Интерфакс".

Полина ИВАНОВА

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