Погиб бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян

В Пятигорске произошел хлопок газа в пивоварне. Об этом рассказали в пресс-службе СКР Ставропольского края. В результате инцидента два человека скончались, один из которых до 2016-го был начальником полиции в Ереване.

Вторым погибшим оказался директор предприятия, пишет издание "СвободнаяПресса". По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. У пивоварни не было разрешения на подключение к газовым сетям, отмечает "Интерфакс".