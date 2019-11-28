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Пьяная россиянка напала на полицейского в Москве

Девушка ударила сотрудника правоохранительных органов в ухо

Полицейский доставил в ОВД "Мещанское" девушку в нетрезвом виде за мелкое хулиганство. Этот факт не обрадовал нарушительницу спокойствия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Как рассказал телеканал "Москва24", когда девушку доставили на медицинское освидетельствование, она из злости разбила стекло служебной машины. По информации телеканала "МИР24", полицейскому, на которого напала пьяная девушка, пришлось обратиться за помощью к медикам. Органы начали проверку этого происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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