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Проводы в армию закончились кровавой бойней

Жильцы дома до сих приводят подъезд в порядок

В Домодедово призывник решил устроить вечеринку перед уходом в армию. Веселье закончилось побоищем – молодой человек перебрал с алкоголем и начал драться с друзьями.

Как рассказали соседи призывника, после начала драки он схватился на нож и порезал себе руку. После этого бойня продолжилась в подъезде. Унять буйного призывника смогли не сразу. После вечеринки мужчину в доме так и не видели, а кровь со стен и пола в подъезде отмывают до сих пор, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня". 

Дарья ПЕТРОВА

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