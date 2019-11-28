Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
396 новости
В Домодедово призывник решил устроить вечеринку перед уходом в армию. Веселье закончилось побоищем – молодой человек перебрал с алкоголем и начал драться с друзьями.
Как рассказали соседи призывника, после начала драки он схватился на нож и порезал себе руку. После этого бойня продолжилась в подъезде. Унять буйного призывника смогли не сразу. После вечеринки мужчину в доме так и не видели, а кровь со стен и пола в подъезде отмывают до сих пор, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Международный институт стратегических исследований попал в опалу Незалежной